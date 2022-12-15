Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi!

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a kaybederek çeyrek finalde elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos dönemi sona erdi.
Portekiz Futbol Federasyonu, resmi siteden yaptığı açıklamayla deneyimli çalıştırıcıya veda etti.
2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019'da ise Uluslar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.
Toplamda milli takımın başında 109 maça çıkan Santos, bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 23 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.