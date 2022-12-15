Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz'de Fernando Santos dönemi bitiyor!

Portekiz'de Fernando Santos dönemi bitiyor!

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılıyor. Portekiz basınında yer alan haberlerde; Deneyimli çalıştırıcı ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı belirtildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 20:16
Portekiz'de Fernando Santos dönemi bitiyor!

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a kaybederek çeyrek finalde elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos dönemi sona eriyor.

A Bola'da yer alan habere göre, federasyon, kısa süre içerisinde Santos ile yollarını ayıracak. 2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019'da ise Uluslar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

Toplamda milli takımın başında 109 maça çıkan Santos, bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 23 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

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