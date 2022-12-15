Haberler Dünya Kupası 2022 Fatih Terim'den Katar Dünya Kupası'nda övgü

Fatih Terim'den Katar Dünya Kupası'nda övgü

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 Katar Dünya Kupası'na övgüler yağdırdı. İşte o açıklamalar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:16
Fatih Terim'den Katar Dünya Kupası'nda övgü

Fatih Terim, Katar Dünya Kupası hakkında görüşlerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o açıklamalar:

"86'da Meksika'da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş. Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık'ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası'nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış."

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?
Ankara Gölbaşı’nda aslan paniği! Gören şaştı kaldı
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City 5,5 milyon dolar alacak!
Arjantin - Fransa maçı saat kaçta?
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
29. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret 16:40
Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! 16:30
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var 16:29
Süper Lig devine dünya yıldızı bek! Süper Lig devine dünya yıldızı bek! 16:16
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! 15:56
Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest 15:32
Daha Eski
Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! 15:23
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! 15:14
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 14:37
Mick Schumacher resmen Mercedes'te! Mick Schumacher resmen Mercedes'te! 14:27
G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... 14:26
Valencia hayalini açıkladı! "Umarım..." Valencia hayalini açıkladı! "Umarım..." 13:51