Deschamps'tan Benzema açıklaması! Finalde olacak mı?

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, finale yükseldikleri Fas maçıyla ilgili konuştu. Deschamps maç sonu açıklamasında, "Duygularımız çok yoğun, gururluyuz. Önemli bir adımı daha geride bıraktık şimdi kupaya sadece 1 maç kaldı. Oyuncularla 1 aydır beraberiz, hiç kolay olmamakla birlikte keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Finali bekleyeceğiz" diye konuştu.

Rakipleri Fas'ın yarı finale gelişinin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Deschamps, "Fas çok kaliteli bir takım. Buraya kadar gelmelerinin tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarıdaki bazı anlarda oyunu kontrol edemesek de gol yemeden kazanmayı bildik" açıklamasını yaptı.

Finalde karşılaşacakları Arjantin ve Lionel Messi'yle ilgili ise Deschamps, "Arjantin'in çok harika bir oyuncusu var, Messi çok fark yaratıyor. Büyük bir savaş olacak. Çok ama çok agresif oynamalarının avantajını kullanıyorlar" sözlerini kullandı.

Deschamps ayrıca bir basın mensubunun "Karim Benzema hala kadroda ve final maçında olası bir geri dönüşü mümkün mü?" sorusuna ise "Bir sonraki soruya geçmeyi tercih ederim" cevabını vererek dikkat çekti.

HALA FIFA'YA VERİLEN LİSTEDE



Karim Benzema, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna katılmış ancak sakatlığından Katar'a gitmemişti. İsmi hala FIFA'ya verilen listede olan Benzema, ülkesi şampiyonluğa ulaşırsa Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer almış olacak ve madalya alabilecek.