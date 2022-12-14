Tarihi kapışma

2022 Katar Dünya Kupası'nda büyük heyecanda sona doğru yaklaşılıyor. Bugün dev bir maç futbolseverleri bekliyor. Bir tarafta unvanını korumak isteyen Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, diğer tarafta ise Afrika'yı ilk kez yarı finalde temsil eden Fas var. Fransızlar, 1998 ve 2002'de Brezilya'nın başardığını yaparak üst üste ikinci kez finale çıkmayı hedefliyor. Afrika'nın umudu olan Fas ise Katar'daki rüyasını finalle süslemek istiyor.

Dünya Kupası öncesinde birçok yıldızını sakatlığa kurban veren Fransızlar, Mbappe önderliğinde rakiplerine korku salıyor. Griezmann, Giroud ve Dembele'li hücum hattıyla çıkacak Fransa'da Tchouameni, Rabiot gibi isimler destekleyici kuvvet olacak. Şu ana kadar sadece 1 gol yiyen Fas ise kaleci Bono'dan en ilerideki EnNesyri'ye kadar kompakt bir takım görüntüsü veriyor. İki takımın mücadelesi sonunda kazanan finale adını yazdıracak.



EN SKORER TAKIM



Fransa, Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında oynadığı 5 maçta 11 gol atmayı başardı. Fransa'nın yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Olivier Giroud, gol krallığının zirvesinde yer alıyorlar. Mbappe'nin 5, Giroud'un ise 4 golü bulunuyor. 3 asisti bulunan Antonio Griezmann ise Bruno Fernandes ve Harry Kane ile asist krallığında zirveyi paylaşıyor.



SADECE 1 GOL YEDİLER



Fas Dünya Kupası'nda devam eden takımlar arasında kalesinde en az gol gören ekip olarak dikkat çekiyor. Kupa tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Afrika temsilcisi, 5 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu maçların 4'ünde kaleyi Bono korurken, 1 mücadelede ise eski Hataysporlu Munir görev yaptı.

YÜZDE 90'I FAS DIŞINDA

Fas'ın kadrosundaki 26 futbolcudan sadece 3 tanesi Fas Ligi'nde forma giyiyor. Ahmed Tagnaouti, Yahia Attiyat ve Yahya Jabrane Fas ekibi Wydad Casablanca'da görev yapıyor. 20'si Avrupa'da top koşturuyor. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri ve Bono ise takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

NESYRİ SIRTLADI



2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Fas adına en golcü isim Youssef En Nesyri oldu. Tamamı ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Grupta Kanada ağlarını sarsan başarılı oyuncu, Portekiz karşısında attığı harika kafa golüyle de turu getiren isim olmayı başarmıştı.

REKOR HAKİMİ'DE



Piyasa değeri 65 milyon euro olan Hakimi, Fas'ın en pahalı futbolcusu durumunda. Hakimi, Fransa engelini geçip Arjantin ile finalde eşleşmeyi ve PSG'den takım arkadaşı Messi'yle karşı karşıya gelmeyi hedefliyor. West Ham forması giyen Aguerd ve Bayern Münih'ten Mazraoui'nin 25'er milyon euro piyasa değeri bulunuyor.



İki ekip bugün resmi olarak ilk kez karşı karşıya gelecek. Fransa ile Fas, 2007'de hazırlık maçında karşılaşmıştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.



GÖZLER MBAPPE'DE



Fransa'nın 160 milyon euro'luk değeriyle en pahalı oyuncusu olan Kylian Mbappe, bugün de takımın en önemli kozu olacak. Katar'dakiDünya Kupası'nda 5 kez ağları sarsan 23 yaşındaki yıldız, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. Mbappe, bugün gol sayısını 6'ya çıkartmak istiyor.