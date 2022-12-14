Haberler Dünya Kupası 2022 FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Mbappe ile Giroud gibi dünya yıldızlarına sahip son şampiyon Fransa, turnuvanın en sürpriz ekiplerinden Fas kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanarak finale adını yazdırmak ve Arjantin'in rakibi olmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Fransa - Fas yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

FRANSA - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çağla Şıkel'in sağlık durumu nasıl? Yanına kimseyi yaklaştırmayan Çağla Şıkel son durumunu paylaştı!
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon liralık doğum hediyesi aldı
Avcı Bartra'nın alternatifini buldu! Stoperde...
Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tangocular finalde!
Deschamps: Bu sürpriz değil
Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman?
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı Bartra'nın alternatifini buldu! Stoperde... Avcı Bartra'nın alternatifini buldu! Stoperde... 09:39
Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar Jesus gidiyor mu? Böyle açıkladılar 09:27
F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... 08:14
Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... 07:57
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! 00:21
G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... 00:21
Daha Eski
G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... 00:21
Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." 00:21
G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! 00:20
Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz 00:20
Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu 00:20
Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar 00:20