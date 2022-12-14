Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa 2-0 Fas (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar finalde!

Fransa 2-0 Fas (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar finalde!

2022 Dünya Kupası yarı final maçında, Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa Dünya Kupası'nda adını finalde yazdırdı. Horozlar finalde Tangocularla karşılaşacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 23:55 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 00:03
Fransa 2-0 Fas (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar finalde!

Fransa, FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı 2-0 mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa Milli Takımı mücadeleye; Lioris, Kounde, Varane, Konate, Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele, Griezmann, Mbappe ve Giroud ilk 11'i ile çıkarken; Fas ise Bono, Hakimi, Dari, Saiss, El Yamiq, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Ziyech, Boufal ve En Nesyri ilk 11'i ile maça başladı. Mücadelenin henüz 5'inci dakikasında Fransa, Theo Hernandez'in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Fransa üstünlüğü ile geçildi. 78'inci dakikada Dembele'nin yerine oyuna giren Kolo Muani, 79'da takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü attı. Mücadelede başka gol olmadı ve 2-0 kazanan Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu.

SAISS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fas'ın çeyrek finalde Portekiz'e karşı oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen ve bu maç öncesinde oynayıp oynamayacağı belli olmayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, mücadeleye ilk 11'de başladı. 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen karşılaşmaya devam edemeyip 21'inci dakikada yerini Selim Amallah'a bıraktı.

FIFA Dünya Kupası'nda Fransa - Arjantin finali pazar günü 18.00'de oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Hırvatistan ile Fas cumartesi günü saat 18.00'de mücadele edecek.

MAÇIN GOLLERİ;

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