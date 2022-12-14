Haberler Dünya Kupası 2022 Deschamps: Bu sürpriz değil

Deschamps: Bu sürpriz değil

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas'ın başarısını takdir etti. Üst üste 2. kez Dünya Kupası finalini kovalayan tecrübeli hoca, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Deschamps: Bu sürpriz değil
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas'ın başarısını takdir etti. Üst üste 2. kez Dünya Kupası finalini kovalayan tecrübeli hoca, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.
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