Deschamps: Bu sürpriz değil

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas'ın başarısını takdir etti. Üst üste 2. kez Dünya Kupası finalini kovalayan tecrübeli hoca, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas'ın başarısını takdir etti. Üst üste 2. kez Dünya Kupası finalini kovalayan tecrübeli hoca, "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.