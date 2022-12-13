Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi bir rekoru daha geride bıraktı! Arjantinli süper yıldız...

Lionel Messi bir rekoru daha geride bıraktı! Arjantinli süper yıldız...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin Messi'nin önderliğinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocularda Lionel Messi bir rekoru daha geride bıraktı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:38
Lionel Messi bir rekoru daha geride bıraktı! Arjantinli süper yıldız...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşı karşıya geldi. Mücadele'de ilk 11'de başlayan Tangocuların kaptanı Lionel Messi bir rekoru daha egale etti.

Arjantin Milli Takımı ile 5 Dünya Kupası'ndaforma giyen yıldız oyuncu, yeni bir rekora ortak oldu.

Hırvatistan maçında ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Alman efsane Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Matthaus, Almanya ile Dünya Kupaları'nda 25 maçta sahaya çıkmıştı.

Messi, final maçında forma giyerse Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu olacak.

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