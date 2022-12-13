Fransa - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası yarı final izle | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa - Fas yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

FRANSA - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.