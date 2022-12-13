Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası yarı final izle | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası yarı final izle | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Katar 2022'nin en sürpriz ekibi Fas ile kozlarını paylaşacak. Fransa - Fas maçı öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 16:40 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 16:50
Fransa - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası yarı final izle | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa - Fas yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

FRANSA - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
‘Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu!
Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı 'kızı olsa bu kadar benzer' Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman'ın eşi...
F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha!
G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hırvatistan mı Arjantin mi? Tahminci maymun...
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığı’na Murat Aksu seçildi Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığı’na Murat Aksu seçildi 16:49
Arda Güler'e Napoli tavsiyesi! "Hemen kabul etsin" Arda Güler'e Napoli tavsiyesi! "Hemen kabul etsin" 16:49
F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! 16:37
Vitor Pereira resmen açıklandı! Vitor Pereira resmen açıklandı! 16:18
Beşiktaş'tan Saiss için flaş talep! Beşiktaş'tan Saiss için flaş talep! 16:06
Pelkas ve sakatlık şoku! O tarihe kadar... Pelkas ve sakatlık şoku! O tarihe kadar... 15:51
Daha Eski
Guidetti imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi Guidetti imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi 15:38
G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... 15:33
Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor Espor Dünya Finalleri İstanbul'da başlıyor 15:12
Sabri Çelik MHK Kış Semineri'nde konuştu Sabri Çelik MHK Kış Semineri'nde konuştu 14:35
Göztepe ve F.Bahçe transfer masasına oturacak Göztepe ve F.Bahçe transfer masasına oturacak 14:30
Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var 14:26