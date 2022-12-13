Finale ilk bilet

Bir tarafta son Dünya Kupası'nı oynayan, kariyerinde eksikliğini en çok hissettiği kupayı kazanmak isteyen Lionel Messi, diğer tarafta Luka Modric önderliğinde 2018'de finale kadar yükselen, bu turnuvada da 1 numaralı favori Brezilya'yı evine yollayan Hırvatistan. İki ülke de farklı oyun stilleriyle sahada olacak. Amaçları ise tek: Dünyanın en büyüğü olmak için öncelikle o finale uzanmak.

TAKTİK SAVAŞI

Hırvatistan, Arjantin'e karşı Brezilya maçındaki gibi bir oyun anlayışı sergileyecek. Hırvatların en güçlü bölgesi hiç şüphesiz orta sahası. Luka Modric'in şekillendirdiği orta sahada ona yine Brozovic ve Kovavic eşlik edecek. Aynı zamanda kupanın en çok dikkat çeken kalecisi Dominik Livakovic de yine büyük bir güç. Arjantin'de gözler her zamanki gibi Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Tangocular tamamen 10'un ayağına bakıyorlar. Diğer oyuncuların ana hedefi Messi'ye bu kupayı kazandırmak.

PENALTILARDA İKİ ÜLKE DE İYİ

Dünya Kupası maçlarında 90 dakika ve uzatma bölümleri eşitliği bozamazsa penaltı vuruşlarına gidiliyor. Hırvatistan'ın maçları 4 defa penaltılara gitti. Hırvatlar 4'ünü de kazandı. Arjantin'in karşılaşmaları 6 defa penaltılar sonucu belirlendi. Tangocular 5 defa kazandı. Sadece 1 defa elendiler.

AL HILM İLE OYNANACAK

Kupada bu aşamaya kadar 'Yolculuk' anlamına gelen Al Rihla topu kullanılıyordu. Yarı finaller ve finalde ise 'Rüya' manasına gelen Al Hilm topu sahada olacak. Al Hilm içindeki sensörler sayesinde ofsayt kararlarını daha doğru ve hızlı şekilde verilmesini sağlıyor.

MONTIEL VE ACUNA CEZALI

Arjantin'de bu karşılaşma öncesinde 2 eksik bulunuyor. Gonzalo Montiel ve Marcos Acuna sarı kart cezaları sebebiyle Hırvatistan ile oynanacak yarı final mücadelesinde forma giyemeyecekler.

YARI FİNALDE ELENMİYOR

Arjantin, Dünya Kupaları'nda yarı final aşamasına geldiğinde iyice büyüyor. Güney Amerika ülkesi daha önce 5 defa yarı final aşamasına geldi. Hepsinde de finali gördü. 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014 kupalarında finale yükseldiler.

MAÇTAN RAKAMLAR:

Arjantin ile Hırvatistan, kupada eleme turlarında ilk defa karşı karşıya geliyorlar.

Hırvatistan üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen 4. Avrupa ülkesi olmayı hedefliyor. (İtalya, Hollanda, Almanya)

İki ülke daha önce grup aşamasında karşılaştılar. 1998'de Arjantin 1-0 aldı. 2018'de Hırvatlar 3-0 kazandı

Arjantin bu turnuvada 5 karşılaşmada da ilk golü atan taraf oldu.

Brezilya'yı eleyen Hırvatlar, Arjantin'i de saf dışı bırakarak bunu başaran 2. ülke olmak istiyor. Daha önce Almanya bunu başardı.

Arjantin, Avrupa ülkeleriyle yaptığı son 7 maçın sadece 1'ini kazandı. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Messi, 25. defa Dünya Kupası maçına çıkacak. Alman Matthaus'un rekoruna ortak olacak.

Hırvatlar, Dünya Kupası'nda son 9 maçta açılış golünü atamadı.