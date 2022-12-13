Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantinli süper yıldız Lionel Messi Hırvatistan maçı sonrası konuştu! "Tadını çıkaralım"

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi Hırvatistan maçı sonrası konuştu! "Tadını çıkaralım"

2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Arjantin Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Arjantin'in dünya yıldızı Lionel Messi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Messi, "Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:34 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:39
Arjantinli süper yıldız Lionel Messi Hırvatistan maçı sonrası konuştu! "Tadını çıkaralım"

Lionel Messi, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale kaldığı karşılaşma sonrası konuştu.

Messi maç sonu röportajında finale kalmalarının mutluluğunu anlatarak, "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." diye konuştu.

35 yaşındaki kaptan Messi, "Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyoruz" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Messi son olarak ise Dünya Kupası öncesi tek favori gösterilmemelerine değinerek, "Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım" açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

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