Haberler Dünya Kupası 2022 ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Dünya Kupası)

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin - Hırvatistan maçıyla devam ediyor. Yarı final müsabakasında turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan ile Messi önderliğindeki Arjantin kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:50
ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Dünya Kupası)

Arjantin - Hırvatistan yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan kazanması halinde üst üste 2 turnuvada final oynamış olacak. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - HIRVATİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Hırvatistan maçı 13 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

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