Arjantin 3-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Tangocular finalde!

Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, ilk finalist oldu.



Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çaldı. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.



Arjantin, 32'nci dakikada penaltı kazandı. Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Alvarez, vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada Lionel Messi, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. Bu golün 5 dakika sonrasında Arjantin farkı 2'ye çıkardı. Alvarez, orta alanda aldığı topla hızlı rakip kaleye hücum etti. Ceza sahasında Hırvatistan savunmasının iki kez müdahale ettiği top yeniden Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0.



70'nci dakikada Arjantin farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Lionel Messi, çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen gerisinde Alvarez, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mavi-beyazlılar bu sonuçlar, 6'ncı kez finale yükselme başarısı gösterdi.

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

ARJANTİN YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

HIRVATİSTAN İLK KEZ KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.

Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.

RUSYA 2018'İN RÖVANŞINI AYNI SKORLA ALDI

Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

MESSİ, KRALLIK YARIŞINDA MBAPPE'Yİ YAKALADI

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.

Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

AL HİLM İLK KEZ KULLANILDI

Turnuvanın yarı final ve final maçları için tasarlanan resmi top "Al Hilm", Arjantin-Hırvatistan maçıyla ilk kez kullanıldı.

Kupanın geri kalanında "Al Rihla" isimli top kullanılmıştı.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN

⚽️GOOOLL!! LIONEL MESSI'DEN HARİKA BİR PENALTI VURUŞU! ARJANTİN ÖNDE... pic.twitter.com/thQQn0VvKS — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

⚽️GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! BÜTÜN SAHAYI GEÇTİ GOLÜNÜ ATTI FARKI İKİYE ÇIKARDI!! pic.twitter.com/aZ3MbCyT3Y — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022