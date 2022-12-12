Haberler Dünya Kupası 2022 Messi'nin ateş püskürdüğü Mateu Lahoz Katar'dan ayrıldığını

Messi'nin ateş püskürdüğü Mateu Lahoz Katar'dan ayrıldığını

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in Hollanda ile oynadığı maçı yöneten Mateu Lahoz, Messi'nin sert eleştirilerine maruz kalmıştı. FIFA'nın İspanyol hakeme kalan maçlarda görev vermeyeceği ifade edildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:32
Messi'nin ateş püskürdüğü Mateu Lahoz Katar'dan ayrıldığını

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakasında düdük çalan İspanyol hakem Mateu Lahoz, FIFA tarafından kızağa çekildi. Lahoz, kalan maçlarda görev yapamayacak. İspanyol basınından COPE, Lahoz'un yarı finaller, üçüncülük ve final maçı öncesi Katar'dan ayrıldığını yazdı.

Hollanda-Arjantin maçındaki yönetimi büyük tartışma yaratan Lahoz hakkında Lionel Messi, "Bu maç böyle bitmemeliydi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü herkes olanları izledi. Maçtan önce korkuyorduk çünkü onun nasıl olduğunu biliyorduk ve bence FIFA bunu gözden geçirmeli. Onun gibi bir hakemi bu maçlara koyamazsınız" demişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Küstah Messi"
Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin - Hırvatistan maçı saat kaçta?
Ahmet Çakar'dan Messi'ye flaş sözler! "Küstah"
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor 14:33
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri 14:32
Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? 14:17
Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" 14:08
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... 13:39
Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü 12:57
Daha Eski
Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? 12:30
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar 12:23
Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! 11:45
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 11:43
Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? 10:36
3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler 3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler 10:21