Messi'nin ateş püskürdüğü Mateu Lahoz Katar'dan ayrıldığını

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakasında düdük çalan İspanyol hakem Mateu Lahoz, FIFA tarafından kızağa çekildi. Lahoz, kalan maçlarda görev yapamayacak. İspanyol basınından COPE, Lahoz'un yarı finaller, üçüncülük ve final maçı öncesi Katar'dan ayrıldığını yazdı.

Hollanda-Arjantin maçındaki yönetimi büyük tartışma yaratan Lahoz hakkında Lionel Messi, "Bu maç böyle bitmemeliydi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü herkes olanları izledi. Maçtan önce korkuyorduk çünkü onun nasıl olduğunu biliyorduk ve bence FIFA bunu gözden geçirmeli. Onun gibi bir hakemi bu maçlara koyamazsınız" demişti.