Hırvatistanlı yıldız Luka Modric kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu!

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmalarında Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Dev maç heyecanla beklenirken Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolcu ilk olarak yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerine yer verdi.

"REAL MADRID'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Ardından ise oyuncu, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.



37 yaşındaki yıldız, 2012 yılından bu yana Real Madrid formasını terletiyor.