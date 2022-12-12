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Brezilyalı Ronaldo 2022 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu açıkladı

İngiliz basınına konuşan Brezilyalı Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusunu açıkladı. Ronaldo'ya göre Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 00:01
Brezilyalı Ronaldo 2022 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu açıkladı

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Ronaldo, 5 golle turnuvanın krallık yarışında zirvede yer alan Mbappe'yi överek, "Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı ve bu avantajını gol veya asiste çevirmeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuvadaki şampiyonluk adayının Fransa olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki eski yıldız, "Dünya Kupası başlamadan önce de aynı kanıdaydım. Bence Mbappe, bu turnuvanın en iyi oyuncusu seçilecek." diye konuştu.

"NEYMAR GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar'ın milli takımı bırakabileceği yönünde maç sonundaki sözlerini duygu yoğunluğuna bağlayan Ronaldo, "Bence Neymar, maç sonrasında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Böyle hissetmesi de çok normal. Ancak bu durumdan güçlenerek çıkacağından ve milli takım formasını giymeye devam edeceğinden eminim. Hala genç, 30 yaşında. Sonraki Dünya Kupası'nda da rahatlıkla oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmayı da yorumlayan Ronaldo, "İngiltere, Fransa karşısında çok iyi bir futbol oynadı. Brezilya'nın başına gelen durumun benzerini, İngilizler de yaşadı. Sonuçta çok ufak farklılıklar skorun Fransa lehine sonuçlanmasını sağladı. İngiliz halkı, milli takımıyla gurur duymalı." şeklinde görüş belirtti.

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