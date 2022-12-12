Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan, Messi, Di Maria, Martinez gibi yıldızların formasını giydiği Arjantin ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:40
Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Arjantin - Hırvatistan yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan kazanması halinde üst üste 2 turnuvada final oynamış olacak. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - HIRVATİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Hırvatistan maçı 13 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!
Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi'nin ateş püskürdüğü Lahoz'a şok!
Ahmet Çakar'dan Messi'ye flaş sözler! "Küstah"
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti 15:42
G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı 15:21
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor 14:33
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri 14:32
Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? 14:17
Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" 14:08
Daha Eski
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... 13:39
Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü Lobjanidze'den Volkan Demirel ve Arda Güler'e övgü 12:57
Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? Boston Celtics - LA Clippers maçı saat kaçta? 12:30
Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar Mert Hakan'a transfer teklifi! Rakam artırdılar 12:23
Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! Transferin gözdesi Onur Bulut'tan 3 yıllık imza! 11:45
Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? Galatasaray - Toulouse maçı saat kaçta? 11:43