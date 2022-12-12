Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Arjantin - Hırvatistan yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Hırvatistan kazanması halinde üst üste 2 turnuvada final oynamış olacak. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - HIRVATİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Hırvatistan maçı 13 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.