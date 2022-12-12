Ahmet Çakar'dan Lionel Messi'ye flaş sözler! "Küstah"

Messi'ye kibrinden dolayı tepkiler var. Weghorst'a 'Aptal' dedi. Sürekli agresif. Düzgün sporcu olmak mı, dünya yıldızı olmak mı?

Messi terbiyeli gibi görünen, beyefendi havası veren aslında küstah ve içten pazarlıklı bir tip.