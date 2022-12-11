Romain Saiss'ten Portekiz maçı sonrası sakatlık açıklaması!

2022 Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli stoper aldıkları sonuçlarla ilgili olarak, "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.