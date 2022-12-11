Haberler Dünya Kupası 2022 Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Ronaldo'ya destek mesajı!

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Ronaldo'ya destek mesajı!

Son dakika spor haberleri... Atalanta forması giyen Merih Demiral ile Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu, Portekiz'in Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek veren paylaşım yaptılar.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 14:04
Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Ronaldo'ya destek mesajı!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral ve Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Daha önce Juventus'ta Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmez. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve her zaman da öyle kalacak. O, benim ve birçok insanın kahramanı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek. 16-17 yıl istikrarlı şekilde bu seviyede performans çılgınlık derecesinde fedakarlık gerektiriyor" dedi.

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