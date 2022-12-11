Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.