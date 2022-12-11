Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
AMRABAT, LIVERPOOL İLE ANILIYOR
Sofyan Amrabat, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyice parladı.
Amrabat'ın, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı öne sürüldü.
Fransız yayın organı L'Équipe ise Nordin Amrabat'a kardeşinin geleceğini sorarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu bu konuda PSG'ye bir transfer önerisinde bulundu.
"PSG KARDEŞİMİ TRANSFER ETMELİ"
Takvim'in derlediği habere göre 26 yaşındaki kardeşi için Nordin Amrabat, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eğer sözlerimi okuyorsan, görüyorsan kardeşimi transfer edin" derken, Sofyan'ın oyun tarzı ile Fransız devine çok yakışacağını söyledi.
LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARI
Bu arada Fransız basınından Footmercato'da yer alan haberde ise Sofyan Amrabat'ın Liverpool menajeri Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Haberde, "İki taraf arasındaki görüşme olumlu geçti.
Taraflar, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.
SÖZLEŞME DURUMU
Sofyan Amrabat'ın Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
Futbolcunun kontratını Fiorentina 1 yıl daha uzatma seçeneğine sahip.
Sofyan Amrabat önlibero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.
PORTEKİZ MAÇINDA ÖNE ÇIKMIŞTI
Amrabat, Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yendikleri maçtaki performansı ile adından söz ettirmeye devam etti.
Sofyan Amrabat, bu sezon Fiorentina'da 20 maçta 1433 dakika süre aldı.
Hollanda vatandaşlığı da bulunan Sofyan Amrabat daha önce Hellas Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht takımlarında da top koşturmuştu.