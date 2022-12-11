Haberler Dünya Kupası 2022 Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray forması da giyen Nordin Amrabat, kardeşi, Sofyan Amrabat'ın transferine ilişkin konuştu. Nordin Amrabat, kardeşinin Liverpool ile transfer görüşmesi halinde olduğunu bilmesine rağmen, PSG'ye açık çağrıda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 13:38
Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

AMRABAT, LIVERPOOL İLE ANILIYOR
Sofyan Amrabat, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyice parladı.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Amrabat'ın, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı öne sürüldü.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Fransız yayın organı L'Équipe ise Nordin Amrabat'a kardeşinin geleceğini sorarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu bu konuda PSG'ye bir transfer önerisinde bulundu.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

"PSG KARDEŞİMİ TRANSFER ETMELİ"
Takvim'in derlediği habere göre 26 yaşındaki kardeşi için Nordin Amrabat, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eğer sözlerimi okuyorsan, görüyorsan kardeşimi transfer edin" derken, Sofyan'ın oyun tarzı ile Fransız devine çok yakışacağını söyledi.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARI
Bu arada Fransız basınından Footmercato'da yer alan haberde ise Sofyan Amrabat'ın Liverpool menajeri Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Haberde, "İki taraf arasındaki görüşme olumlu geçti.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Taraflar, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

SÖZLEŞME DURUMU
Sofyan Amrabat'ın Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Futbolcunun kontratını Fiorentina 1 yıl daha uzatma seçeneğine sahip.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

Sofyan Amrabat önlibero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı!

PORTEKİZ MAÇINDA ÖNE ÇIKMIŞTI
Amrabat, Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yendikleri maçtaki performansı ile adından söz ettirmeye devam etti.

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