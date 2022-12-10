Uzatmanın ustası

2022 Katar Dünya Kupası'nda bir büyük sürpriz daha... Grup maçlarında ve ardından Güney Kore ile çıktığı son 16 turundaki performansıyla kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Brezilya, çeyrek final aşamısını geçemedi. Son Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan 'uzatmaların ustası' olduğunu bir kez daha gösterdi. Maçın ilk devresi ve 90 dakikalık normal süresi golsüz tamamlandı. Uzatma bölümünün de uzatmasında Brezilya öne geçti. 105+1'de Neymar'ın mükemmel golüyle Sambacılar büyük coşku yaşadı. Ancak Hırvatlar yine pes etmedi. 116'da Petkovic'in süper şutuyla skor 1-1'e geldi. Maç penaltılara kaldı. Livakovic'in müthiş performansıyla Hırvatlar, Sambacıları evine yolladı. Kendileri yarı finale çıktı.

LIVAKOVIC MUCİZESİ

Hırvatların kalecisi Donimik Livakovic, kupada tarih yazmaya devam ediyor. Japonya maçında 3 penaltıya geçit vermeyen 27 yaşındaki eldiven Brezilya'ya karşı da destan yazdı. 120 dakikalık bölümde 9 net kurtarış yaptı. Penaltılarda da Rodrygo'nun şutunu kurtardı. Marquinhos da direğe takılınca yine 'gecenin kahramanı', 'turun mimarı' oldu.