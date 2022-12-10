Haberler Dünya Kupası 2022 Uzatmanın ustası

Uzatmanın ustası

Gruptan çıktıktan sonra Japonları penaltılarla eleyen Hırvatistan aynı tarifeyi Sambacılara da uyguladı. Hırvatlar YARI FİNALE, Brezilya EVİNE.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Uzatmanın ustası

2022 Katar Dünya Kupası'nda bir büyük sürpriz daha... Grup maçlarında ve ardından Güney Kore ile çıktığı son 16 turundaki performansıyla kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Brezilya, çeyrek final aşamısını geçemedi. Son Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan 'uzatmaların ustası' olduğunu bir kez daha gösterdi. Maçın ilk devresi ve 90 dakikalık normal süresi golsüz tamamlandı. Uzatma bölümünün de uzatmasında Brezilya öne geçti. 105+1'de Neymar'ın mükemmel golüyle Sambacılar büyük coşku yaşadı. Ancak Hırvatlar yine pes etmedi. 116'da Petkovic'in süper şutuyla skor 1-1'e geldi. Maç penaltılara kaldı. Livakovic'in müthiş performansıyla Hırvatlar, Sambacıları evine yolladı. Kendileri yarı finale çıktı.

LIVAKOVIC MUCİZESİ

Hırvatların kalecisi Donimik Livakovic, kupada tarih yazmaya devam ediyor. Japonya maçında 3 penaltıya geçit vermeyen 27 yaşındaki eldiven Brezilya'ya karşı da destan yazdı. 120 dakikalık bölümde 9 net kurtarış yaptı. Penaltılarda da Rodrygo'nun şutunu kurtardı. Marquinhos da direğe takılınca yine 'gecenin kahramanı', 'turun mimarı' oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Hırvatistan faciası sonrası Brezilya halkı ayağa kalktı! Fenerbahçe'de büyük Jorge Jesus tehlikesi...
Hobiyi profesyonelliğe taşıyorlar! Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın arazinde yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra çim suyu da satacak
Şenol Güneş'ten Rosier için kritik karar!
Umut Bozok'tan F.Bahçe derbisi öncesi flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi Arjantin'i yarı finale taşıdı!
Hırvatistan tarih yazdı! Sambacılar penaltılarda elendi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 01:24
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 01:24
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 01:24
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 01:23
F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer 01:23
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 01:23
Daha Eski
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:23
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! 01:23
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! 01:23
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı 01:23
Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! 01:23
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 01:22