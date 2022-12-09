Sambacılar sahnede

Son 16 Turu aşamasının ardından maçlara 2 gün ara verilmişti. Bugün Hırvatistan-Brezilya maçıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Mücadele 18.00'de başlayacak. Kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Neymar'lı, Vinicius'lu, Raphinha'lı, Richarlison'lu Brezilya, efsane kaptan Luka Modric'in taşıdığı son finalist Hırvatistan ile yarı final bileti için kapışacak. İki takımın da hedefi kupada bir üst turu bulmak.

BREZİLYA ÜSTÜN

İki ülke bugüne kadar toplamda 4 defa karşı karşıya geldiler. Brezilya söz konusu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. İki takım 1 defa da berabere kaldılar. Hırvatistan'da grup maçlarında oynadıktan sonra problem yaşayan sol bek Borna Sosa, son 16 Turu maçını kaçırmıştı. Bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek. Brezilya'da ise gelişmeler daha güzel. Sambacılarda sol bek Alex Sandro önemli bir iyileşme kaydetti. Yetişemezse Danilo oynayacak.