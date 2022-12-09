Haberler Dünya Kupası 2022 Leo Messi zamanı

Leo Messi zamanı

Arjantin, son Dünya Kupası’nı oynayan Messi’nin etrafında birleşti. Bugün rakip güçlü Hollanda.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Leo Messi zamanı

Erken final olarak adlandırılan karşılaşmada Hollanda ile Arjantin mücadele verecek. Statlar dolup taşacak, milyarlarca insan da ekran başına kilitlenecek. Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olduğu için her maç bir final anlamı taşıyor. Tangocular her zaman olduğu gibi yine Messi'nin ayağına bakıyor. Alvarez, Acuna gibi isimler ona yardım etmeye çalışacak. Hollanda'da ise gözler turnuvanın yıldızlarından Gakpo'da olacak.

DENK GÜÇLER

Hollanda ve Arjantin tarih boyunca 9 defa karşılaştı. 4'ünü Hollanda, 3'ünü Arjantin kazandı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Bergwijn'ın yerine 11'de Klaassen'in forma giymesi bekleniyor. Arjantin'de Alejandro Gomez ve Angel di Maria'nın problemlerinin devam ettiği öğrenildi. Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, Dünya Kupaları tarihinde 90 dakika sonucunda hiç mağlubiyet görmedi. Van Gaal'in Hollanda'sı tek yenilgisini 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı penaltılarla almıştı.

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