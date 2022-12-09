Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere'de flaş Ben White iddiası! Kamptan ayrılma nedeni...

İngiltere'de flaş Ben White iddiası! Kamptan ayrılma nedeni...

Son dakika spor haberi: İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kampından özel nedenlerle ayrıldığı ifade edilen Ben White ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız savunmacının, yardımcı antrenör Steve Holland ile bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine kamptan ayrılmasına izin verildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:51
İngiltere'de flaş Ben White iddiası! Kamptan ayrılma nedeni...

2022 Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Ntvspor'un Daily Star'dan derlediği habere göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

Kulübü Arsenal ve birçok takım arkadaşı, bu kararın ardından oyuncuya sosyal medyada destek vermişti. Federasyon, Ben White'ın kamptan ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermemişti.

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