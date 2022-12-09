Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 14:14
İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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