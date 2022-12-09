Hırvatistan Brezilya maçı sonrası Luka Modric'ten Türkiye sözleri!

2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaştı.

İlk 90 dakikanın 0-0 eşitlikle geçildiği maçta, 120 dakika ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonucu Hırvatistan adını yarı finale yazdırırken, tur sonrası Luka Modric açıklamalarda bulundu ve Türkiye benzetmesi yaptı.

İşte o sözler:

Asla pes etmediğimizi birkaç defa gösterdik. Dünya Kupası başlamadan önce bize kimse inanmıyordu. Rodrygo'ya herkesin penaltı kaçırabileceğini söyledim. 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım. Bu kolay değil ancak onu daha güçlü yapacak.