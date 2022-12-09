Haberler Dünya Kupası 2022 HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:40
HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Brezilya maçı 9 Aralık Cumagünü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic

Brezilya: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison

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