HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Brezilya maçı 9 Aralık Cumagünü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic

Brezilya: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison