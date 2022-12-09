Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan Brezilya: 1-1 | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hırvatistan Brezilya: 1-1 | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'ndan nefes kesen bir maç geride kaldı. Hırvatistan ile Brezilya arasındakü mücadelenin normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar ise karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erince yarı finale yükselen takımı penaltılar belirledi. Penaltı atışları sonucunda üst tura yükselen taraf Hırvatistan oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 20:49 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 20:53
Hırvatistan Brezilya: 1-1 | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

Zorlu mücadelede Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 eşitlikle noktalandı.

Uzatmaya giden maçta Sambacılar, Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Ardından ise 117. dakikada sahneye Hırvatistan adına Petkovic çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Uzatmalarda da iki taraf üstünlük sağlayamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda üst tura yükselen takım 4-2'lik sonuçla Hırvatistan oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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