Hırvatistan Brezilya: 1-1 | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.
Zorlu mücadelede Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 eşitlikle noktalandı.
Uzatmaya giden maçta Sambacılar, Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti.
Ardından ise 117. dakikada sahneye Hırvatistan adına Petkovic çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Uzatmalarda da iki taraf üstünlük sağlayamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda üst tura yükselen takım 4-2'lik sonuçla Hırvatistan oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOOOLL!! NEYMAR'DAN TARİHİ GOL!! BREZİLYA UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ... pic.twitter.com/YfW0nth1T7— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022
⚽️GOOOLL!! PETKOVIC!! HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI, STAT YIKILDI... pic.twitter.com/os4k7RGzO7— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022