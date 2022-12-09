Haberler Dünya Kupası 2022 Fas Portekiz maçı öncesi Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo sözleri!

Fas Portekiz maçı öncesi Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo sözleri!

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Cristiano Ronaldo'yla ilgili gelen soruya yanıt verdi ve "Bence artık Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi." dedi. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 18:58
Fas Portekiz maçı öncesi Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo sözleri!

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmak istediğine dair kendisine hiçbir şey söylemediğini belirterek, yıldız oyuncunun rahat bırakılması gerektiğini söyledi.

Santos, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Fas ile yapacakları çeyrek final maçından önce medya merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer almayan Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmak istediğine ilişkin çıkan iddiaları yanıtlayan 68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo her zaman ilk 11'de başlamaya alışkın olduğu için bu durumdan memnun kalmadı. Bana 'Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?' dedi. Düşüncelerimi açıkladığım açık bir konuşma yaptık. Tabii o da bunları kabul etti. Bence artık Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi. O bana milli takımdan ayrılmak istediğine ilişkin hiçbir şey söylemedi. Bence artık bu polemiklere son vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fas ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına vurgu yapan Fernando Santos, "Fas çok güçlü bir takım. Chelsea, PSG ve Bayern Münih'te oynayan oyuncularla son derece iyi organize olan bir ekip. Buna çözüm bulmak zorundayız. Bizim için kolay olmayacak. Korkmadan ve özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Eğer bunu başarırsak kazanacağımıza ve yarı finale yükseleceğimize eminim. Fas'ı son maçlarında çok tutkulu gördüm. Onlara karşı iyi mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

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