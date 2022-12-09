Haberler Dünya Kupası 2022 Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:40
Fas - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Fas - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FAS PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fas ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Portekiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FAS - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla imtihanı! Mahkeme kararını verdi
12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak'ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı 'keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...'
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngiltere - Fransa maçı saat kaçta?
Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 15:50
A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA sıralamasında 64. sıraya yükseldi A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA sıralamasında 64. sıraya yükseldi 15:27
Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:09
Halkbank evinde kazandı Halkbank evinde kazandı 14:57
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 14:43
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! 14:42
Daha Eski
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı 14:34
Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda! Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda! 13:50
Yiğidolar Antalya'da son antrenmanını yaptı! Yiğidolar Antalya'da son antrenmanını yaptı! 13:40
Beşiktaş yönetiminden Georges-Kevin N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden Georges-Kevin N'Koudou kararı! 13:30
Özbek'ten borç açıklaması! Özbek'ten borç açıklaması! 12:40
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 11:49