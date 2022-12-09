Haberler Dünya Kupası 2022 Dev maçtan 10 rakam

Dev maçtan 10 rakam

Kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya son finalist Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Dev maçtan 10 rakam

10 - Brezilya son 11 maçının 10'unu kazandı. 7'sinde gol yemedi.

4 - Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti.

5 - Brezilya eleme aşamasında Avrupa temsilcileriyle karşılaştığı son 5 maçta yenildi.

7 - Hırvatistan'ın büyük turnuvalarda son 8 eleme maçından 7'si uzatmaya gitti.

8 - Brezilya, Dünya Kupaları'nda 8 defa yarı finale yükseldi. Hırvatistan ise 2.

6 - Hırvatistan, Dünya Kupaları'nda son 8 maçın 6'sında ilk golü yedi.

10 - Richarlison, 2022 takvim yılında Brezilya formasıyla 10 gol kaydetti.

10 - Hırvatistan'da Perisic büyük turnuvalarda Hırvatisan formasıyla 10 gole ulaştı.

15 - Neymar son 11 maçta 15 gole direkt etki etti. 8 gol attı, 7 asist yaptı

0 - Raphinha en çok şut çeken ve şut pası veren oyuncu olmasına rağmen henüz golü ve asisti bulunmuyor.

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