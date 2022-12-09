Dev maçtan 10 rakam

10 - Brezilya son 11 maçının 10'unu kazandı. 7'sinde gol yemedi.

4 - Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti.

5 - Brezilya eleme aşamasında Avrupa temsilcileriyle karşılaştığı son 5 maçta yenildi.

7 - Hırvatistan'ın büyük turnuvalarda son 8 eleme maçından 7'si uzatmaya gitti.

8 - Brezilya, Dünya Kupaları'nda 8 defa yarı finale yükseldi. Hırvatistan ise 2.

6 - Hırvatistan, Dünya Kupaları'nda son 8 maçın 6'sında ilk golü yedi.

10 - Richarlison, 2022 takvim yılında Brezilya formasıyla 10 gol kaydetti.

10 - Hırvatistan'da Perisic büyük turnuvalarda Hırvatisan formasıyla 10 gole ulaştı.

15 - Neymar son 11 maçta 15 gole direkt etki etti. 8 gol attı, 7 asist yaptı

0 - Raphinha en çok şut çeken ve şut pası veren oyuncu olmasına rağmen henüz golü ve asisti bulunmuyor.