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Zafer Faslı

Son olarak İspanya’yı kupa dışına iten Fas Milli Takımı; galibiyetleriyle ve futboluyla gönüllere taht kurdu

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Zafer Faslı

Oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan ve tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Fas Milli Takımı, turnuvaya damgasını vurdu. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ve 3.sü Belçika'nın yer aldığı F Grubu'ndan lider çıkan"Atlas Aslanları", futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

TAM DESTEK VAR

İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Faslı futbolcular, tüm maçlarda seyirci desteğini arkalarında hissetti. Katar'da 15 binden fazla Faslı'nın yaşadığı tahmin edilirken, coğrafi avantaja da sahip çok sayıda Faslı futbolsever turnuvada takımlarını desteklemek için Doha'ya geliyor.

DUVAR ÖRDÜLER

Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic (3) ile Fas'ın file bekçisi Yassine Bounou (2) penaltılarda yaptığı kurtarışlarla takımlarının çeyrek finale çıkmasını sağladı.

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