Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:00
Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Hırvatistan - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Brezilya maçı 9 Aralık Cumagünü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Diva Bülent Ersoy Bülent Ersoy’u gören çocuk böyle korktu! Sosyal medyada viral oldu!
Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak Çerkezköy-Kapıkule hattında tarih belli oldu: 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek!
Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler
Sahalara dönüş tarihi belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta?
Sterling Katar'a dönüyor!
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! 15:39
Sahalara dönüş tarihi belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Sahalara dönüş tarihi belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 15:31
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 14:59
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:59
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi 14:43
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:18
Daha Eski
Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? 14:10
G.Saray sezon arası kampı için Antalya'da! G.Saray sezon arası kampı için Antalya'da! 14:00
Seyhan Yiğit Süper Lig ekiplerinin kıskacında! Seyhan Yiğit Süper Lig ekiplerinin kıskacında! 13:45
Burak Yılmaz'dan flaş G.Saray yorumu! "Yabancı sınırı olmasaydı..." Burak Yılmaz'dan flaş G.Saray yorumu! "Yabancı sınırı olmasaydı..." 13:39
Güneş'ten Muleka'ya özel ilgi! Güneş'ten Muleka'ya özel ilgi! 13:28
Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik! Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik! 13:18