Haberler Dünya Kupası 2022 Camilere büyük ilgi

Camilere büyük ilgi

Katar’daki yeni statlar kadar camiler de futbolseverlerin büyük ilgisini çekmeyi başardı. Türk mimarların inşa ettiği Katara Camisi her
milletten taraftarın en çok gezdiği yerlerden oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Camilere büyük ilgi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, maç saatleri dışında kenti gezen futbolseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri de camiler oldu. Doha'da statlar kadar camiler de futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Türk mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun imzasını taşıyan Katara Camisi'nde, yabancı ziyaretçileri avluda yükselen kuş yuvaları karşılıyor. Caminin dış cephesini süsleyen mozaiklerin turkuaz ve mor renkleri, avluda ezan dinleyen ya da camiyi ziyaret etmek için uygun zamanı kollayan bazı futbolseverlerin üzerindeki formalara karışıyor. Ziyaret için izin isteyen konuklar, caminin içini gezdikten sonra kafalarındaki sorulara yanıt bulmak için görevlilerle sohbet ediyor. Cami çalışanları pek çok kişinin camileri gezerek bilgi aldığını bildirdi.

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