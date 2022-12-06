Sterling'e hırsızlık şoku

İngiltere'nin yıldızı Raheem Sterling, ailesi evdeyken evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. Olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı. Londra'ya giden 27 yaşındaki oyuncu, cumartesi günkü Fransa maçına yetişecek.
İngiltere'nin yıldızı Raheem Sterling, ailesi evdeyken evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. Olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı. Londra'ya giden 27 yaşındaki oyuncu, cumartesi günkü Fransa maçına yetişecek.