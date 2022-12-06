Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı!

Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde Hırvatistan'la eşleşen Brezilya, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 19:14
Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı!

Al Arabi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana, Güney Kore ile yapılan son 16 turu maçında forma giyen futbolcular katılmadı. Bu oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı öğrenildi.

Teknik direktör Tite yönetiminde dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Alex Sandro, fizyoterapist eşliğinde düz koştu yaptı.

Brezilyalı futbolcular, idmanın ardından taraftarlara imza dağıttı. "Sambacılar", yarın yapacağı antrenmanla Hırvatistan müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Beş şampiyonlukla Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Brezilya, Hırvatistan'ı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Hırvatistan maçında gözler yıldız futbolcu Neymar'ın üzerinde olacak. Neymar, bu karşılaşmada fileleri havalandırdığı takdirde 77 gole ulaşacak ve Brezilya Milli Takımı'nda en fazla gol atan futbolcular sıralamasında zirvede yer alan efsane isim Pele'yi yakalayacak.

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