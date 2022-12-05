Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 15:05 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 15:10
Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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