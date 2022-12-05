Haberler Dünya Kupası 2022 Paris Saint Germain'in eski Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Kylian Mbappe hakkında açıklamalar geldi!

Paris Saint Germain'in eski Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Kylian Mbappe hakkında açıklamalar geldi!

Bir dönem Fransa'nın önde gelen kulüplerinden PSG'nin teknik direktörülüğü yapan ve şimdilerde herhangi bir takımı çalıştırmayan Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'dan Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Ayrıca teknik adam 2022 Dünya Kupası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 18:38
Paris Saint Germain'in eski Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Kylian Mbappe hakkında açıklamalar geldi!

Arjantinli ünlü teknik direktör Maurico Pochettino son yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Teknik adam Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "23 yaşında ve şimdiden Dünya Kupası'nı kazandı. İnanılmaz bir yetenek ama sorun şu ki bazen kendinizi yönetmeniz gerekir. Dünyadaki en iyi üç, beş oyuncudan birinden bahsediyoruz ve yeterince oldun olmadığından dolayı kendisini yönetmesi kolay değil, o daha bir çocuk" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İngiltere Milli Takımı, Messi ve Mbappe'yi durdurabilir mi? sorusuna başarılı çalıştırıcı, "Elbette bu mümkün. Son oynanan Senegal maçında tüm takım çok iyi performans gösterdi. Galler maçı da çok zor bir maçtı. O maçı da kazanarak bu tür zorlu karşılaşmlarla başa çıkabileceklerini gösterdiler. İngiltere her takımı yenebilir." açıklamasında bulundu.

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