Ne de olsa Messi

Önce Meksika, sonra Polonya'yı deviren Tangocular, Avustralya'ya şans tanımadı. Çeyrek finale kalan Arjantin'de Messi'nin performansı da şampiyonluk umutlarını artırıyor. Avustralya'ya 1 gol atan süper yıldız, Katar'daki gol sayısını 3'e çıkarttı. Dünya Kupalarında toplamda ise 9 kez gol sevinci yaşayan 35 yaşındaki yıldız, 8 gollü Diego Maradona'yı da geçti. En golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indiren Messi, bir gol daha atması halinde Arjantin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaracak.