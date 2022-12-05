Haberler Dünya Kupası 2022 Ne de olsa Messi

Ne de olsa Messi

Büyük umutlarla geldiği Dünya Kupası'na şok bir Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, Lionel Messi önderliğinde ayağa kalktı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Ne de olsa Messi
Önce Meksika, sonra Polonya'yı deviren Tangocular, Avustralya'ya şans tanımadı. Çeyrek finale kalan Arjantin'de Messi'nin performansı da şampiyonluk umutlarını artırıyor. Avustralya'ya 1 gol atan süper yıldız, Katar'daki gol sayısını 3'e çıkarttı. Dünya Kupalarında toplamda ise 9 kez gol sevinci yaşayan 35 yaşındaki yıldız, 8 gollü Diego Maradona'yı da geçti. En golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indiren Messi, bir gol daha atması halinde Arjantin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaracak.
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