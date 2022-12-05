Haberler Dünya Kupası 2022 JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Japonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:40
JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Japonya - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Japonya: Gonda; Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida; Ito; Morita, Tanaka, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, Perisic

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yasmin Erbil yeni yaşını sevgilisi Yiğit Poyraz ile kutladı! Romantik anlar sosyal medyaya damga vurdu
560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti
G.Saray'a Vicario transferinde dev rakip!
F.Bahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gue-Sung bombası ve F.Bahçe! İlhan Mansız...
Brezilya - Güney Kore maçı saat kaçta?
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkıyla 2023 memur maaş zammı hesaplaması
Aralık ayı kira artış oranı hesaplama
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı 10:02
Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." 10:01
G.Saray'dan Giroud bombası! G.Saray'dan Giroud bombası! 09:41
Baran Aksaka sürprizi! Transfer... Baran Aksaka sürprizi! Transfer... 09:36
Gündem Saiss! İzleniyor... Gündem Saiss! İzleniyor... 09:32
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o rakam F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o rakam 09:18
Daha Eski
Beşiktaş mı G.Saray mı? Bomba iddia Beşiktaş mı G.Saray mı? Bomba iddia 08:38
Taraftar isyan etti! 11'de olmaması... Taraftar isyan etti! 11'de olmaması... 07:42
Futbolculara 100 milyon TL Futbolculara 100 milyon TL 06:29
Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü 00:57
F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... 00:57
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" 00:57