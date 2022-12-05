Dünya Kupası'nda 440 milyonluk fiyasko! De Bruyne ve Vlahovic...

Dünya Kupası'na veda eden en pahalı 5 futbolcunun değeri toplamda 440 milyon Euro... Yani 8 milyar 600 milyon lira... Turnuvaya veda eden diğer pahalı yıldızlar ise Alphonso Davies (Kanada-70 milyon Euro), Kai Havertz (Almanya-70 milyon Euro), Darwin Nunez (Uruguay-70 milyon Euro), Leroy Sane (Almanya-70 milyon Euro).