Dünya Kupası'nda 440 milyonluk fiyasko! De Bruyne ve Vlahovic...

Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları Pazartesi ve Salı günleri oynanacak maçların ardından sona eriyor.
Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları Pazartesi ve Salı günleri oynanacak maçların ardından sona eriyor.
Heyecan tüm hızıyla sürerken Dünya Kupası'na erken veda eden takımlar ve yıldız oyuncuları dikkat çekiyor.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na Almanya, Uruguay, Belçika ve Sırbistan gibi takımlar veda etti.
Turnuvaya büyük umutlarla gelen takımlar son 16 turunu göremeden evlerine dönmek zorunda kaldı.
Elenen takımlar arasında en değerli 5 oyuncuya baktığımız zaman ortaya ilginç veriler çıkıyor.
- MUSIALA
Dünya Kupası'na veda eden takımlar arasında en pahalı oyuncu Almanya forması giyen Jamal Musiala... Genç yıldızın piyasa değeri 100 milyon Euro.
- VALVERDE
Uruguay Milli Takımı forması giyen Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde de 100 milyon Euro'luk değere sahip...
Uruguay, Portekiz ve Güney Kore'nin arkasında kalarak gruptan çıkamadı.
- VLAHOVIC
Dünya Kupası'na veda eden bir başka ülke ise Sırbistan oldu...
Sırplar'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, 80 milyon Euro'luk değeriyle Avrupa'nın en önemli santraforları arasında gösteriliyor.
- KIMMICH
Almanya'nın 27 yaşındaki yıldızı Joshua Kimmich de 80 milyon Euro'luk değeriyle turnuva dışında kalan oyuncular arasında yer aldı. Bayern Münih'in ön liberosu, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3 maçta oynadı.
Gol ve asist üretemedi. Almanya'nın yer aldığı grupta Japonya ve İspanya bir üst tura yükseldi.
- DE BRUYNE
Takvim'in derlediği habere göre, Belçika'nın harika çocuğu Kevin de Bruyne, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turunu göremeyen yıldızlardan biri oldu. Belçika büyük hayal kırıklığı yaşadığı turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı. Böylece Manchester City'nin 80 milyon Euro'luk yıldızı da eve dönmek zorunda kaldı.
Dünya Kupası'na veda eden en pahalı 5 futbolcunun değeri toplamda 440 milyon Euro... Yani 8 milyar 600 milyon lira... Turnuvaya veda eden diğer pahalı yıldızlar ise Alphonso Davies (Kanada-70 milyon Euro), Kai Havertz (Almanya-70 milyon Euro), Darwin Nunez (Uruguay-70 milyon Euro), Leroy Sane (Almanya-70 milyon Euro).