Brezilya Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. Turnuvada Brezilya ile Güney Kore son 16 turu maçında çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Inbeom, Jae-Sung, Hee-Chan, Gue-Sung, Son.

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BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Brezilya ile Güney Kore arasındaki mücadele saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.