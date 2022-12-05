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Brezilya Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Brezilya ile Güney Kore çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 22:00
Brezilya Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. Turnuvada Brezilya ile Güney Kore son 16 turu maçında çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Inbeom, Jae-Sung, Hee-Chan, Gue-Sung, Son.

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Brezilya ile Güney Kore arasındaki mücadele saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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