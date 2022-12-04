Haberler Dünya Kupası 2022 Portekizli taraftarlar seçimini yaptı! Ronaldo'yu istemiyorlar

Portekizli taraftarlar seçimini yaptı! Ronaldo'yu istemiyorlar

Son dakika spor haberi: Portekiz, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Portekizli taraftarlar, kritik karşılaşmada Ronaldo'nun ilk 11'de oynamasını istemiyor. A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 14:36
Portekizli taraftarlar seçimini yaptı! Ronaldo'yu istemiyorlar

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.

A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında fileleri sarstı.

Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.

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