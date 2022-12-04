Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sürpriz ülkelerinden Japonya, futboluyla önemli işlere imza atarken, taraftarıyla da alkış aldı. Japon taraftarların maç sonralarında stadyumu temizlemesi, tüm dünyaya örnek oldu. Konuya ilişkin Japon taraftarlar, bunun sebebini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 11:20
Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların ardından tribünlerdeki çöpleri toplayarak kamuoyunun takdirini kazanan Japon taraftarlar, bu davranışın kültürlerinden geldiğini söyledi.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Japonya, Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansın yanı sıra taraftarının ortaya koyduğu örnek davranışla dikkati çekiyor.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan ve lider olarak son 16 turuna yükselen Uzak Doğu ülkesinin taraftarları, maçların ardından tribünleri temizleyerek tüm dünyaya örnek oluyor.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Turnuvanın sembolü haline gelen Japonlar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden diğer ülkelerin taraftarlarını da bu davranışı sergilemeye teşvik ediyor.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

"BU BİR JAPON KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ"
2022 Dünya Kupası'nı yerinde takip eden Japon taraftarlardan Satoru Takizawa ile Guji Nabe konuya dair açıklamalarda bulundu.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Japonya'nın turnuvada oynadığı müsabakalardan sonra tribündeki çöpleri toplamalarıyla ilgili konuşan Takizawa, "Bu bir Japon kültürü örneği.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Bir yeri kullandıktan sonra temizlemek zorundayız. Bu davranışı elbette ülkemizde de yapıyoruz.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Çöpleri alıyoruz. Bu kültürel bir şey. Diğer ülkelerin taraftarlarının da aynı davranışı yapmasını isteriz ve bundan dolayı çok mutlu oluruz." dedi.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Çöpleri yanlarında getirdikleri mavi poşetlere koyarak insanlara hem yardımcı hem de örnek olduklarını aktaran Nabe ise, "Bu Japonya'nın bir kültürü. Kirlettiğimiz yerleri temizlemek zorundayız.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

İnsanlara yardım etmeliyiz. İspanya maçından sonra ben de stadyumu temizledim.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Ganalı bazı taraftarların da tribünlerdeki çöpleri topladığını gördüm ve bundan gurur duydum." diye konuştu.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Katar 2022'de adını son 16 turuna yazdıran Japonya'nın performansına ilişkin değerlendirmede de bulunan Satoru Takizawa, "Bu, yerinde takip ettiğim ilk Dünya Kupası.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

Almanya ve İspanya'yı yenmemiz çılgıncaydı. Buna inanamıyorum.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

En iyi 8 takım arasında yer almak istiyoruz. Tabii ki Dünya Kupası'nı kazanmamızı çok isterim ama dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Brezilya'yı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Japonya taraftarıyla Dünya Kupası'na damga vurdu! Çöpleri topladılar ve...

İspanya maçında elde ettikleri galibiyet karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Guji Nabe ise, "Almanya ve İspanya'yı yendik. İnanılmazdı. Dünya Kupası'nda şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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