Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 17:40
Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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