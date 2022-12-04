Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.