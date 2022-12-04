İngiltere 3-0 Senegal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere çeyrek finalde! Rakip Fransa

2022 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı İngiltere-Senegal maçıyla devam etti. Mücadeleyi Ada temsilcisi 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jordan Henderson, 45+3'te Harry Kane ve 57'de ise Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere çeyrek finale yükselen taraf oldu. Senegal ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

RAKİP FRANSA!

Çeyrek finale yükselen İngiltere'nin rakibi ise Polonya'yı eleyen Fransa oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

???? GOOLL! | İngiltere çok hızlı çıktı ve golü buldu. Harry Kane sahnede! Turnuvadaki ilk isabetli şutunda golü attı. Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/rmu4UIjk0y — TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022