Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere 3-0 Senegal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere çeyrek finalde! Rakip Fransa

İngiltere 3-0 Senegal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere çeyrek finalde! Rakip Fransa

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında B Grubu lideri İngiltere, A Grubu 2.'si Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı ve Fransa'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 23:53
İngiltere 3-0 Senegal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere çeyrek finalde! Rakip Fransa

2022 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı İngiltere-Senegal maçıyla devam etti. Mücadeleyi Ada temsilcisi 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jordan Henderson, 45+3'te Harry Kane ve 57'de ise Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere çeyrek finale yükselen taraf oldu. Senegal ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

RAKİP FRANSA!

Çeyrek finale yükselen İngiltere'nin rakibi ise Polonya'yı eleyen Fransa oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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