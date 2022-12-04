Haberler Dünya Kupası 2022 FRANSA POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fransa - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

FRANSA POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fransa - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:10
FRANSA POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fransa - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Polonya maçı 4 Aralık Pazar günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Polonya: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik

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