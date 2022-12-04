Fransa Polonya: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 Turu'nda Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı.
Fransa sürprize izin vermedi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Fransa'nın ilk golü 44. dakikada Giroud'dan geldi.
Fransa adına 74 ve 90+1'de ise sahneye Mbappe çıktı.
Polonya'nın tek golünü ise 90+8'de Lewandowski penaltıdan kaydetti.
Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽ GOOLL! | Mbappe'nin harika pasını Olivier Giroud çok klas bitirdi! Fransa önde. pic.twitter.com/NmpCKNIhLE— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Fransa'nın harika çocuğu yine sahne aldı! Mbappe çok şık vurdu, Fransa'yı rahatlattı. pic.twitter.com/n3gWdr2SAf— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022
🏆⚽️ GOOLL! | NEFİS BİR GOL NEFİS! Mbappe şov yapıyor! Fransa çok rahat. pic.twitter.com/kSlSN7OVl5— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Lewandowski son saniyelerde penaltıdan attığı golle skoru belirledi. pic.twitter.com/qrc7x1YKPa— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022