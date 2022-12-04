Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa Polonya: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Polonya: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı. Fransa rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fransa bu sonuçla beraber çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 20:00 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 20:05
Fransa Polonya: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 Turu'nda Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı.

Fransa sürprize izin vermedi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Fransa'nın ilk golü 44. dakikada Giroud'dan geldi.

Fransa adına 74 ve 90+1'de ise sahneye Mbappe çıktı.

Polonya'nın tek golünü ise 90+8'de Lewandowski penaltıdan kaydetti.

Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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