Fransa Polonya: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 Turu'nda Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı.

Fransa sürprize izin vermedi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Fransa'nın ilk golü 44. dakikada Giroud'dan geldi.

Fransa adına 74 ve 90+1'de ise sahneye Mbappe çıktı.

Polonya'nın tek golünü ise 90+8'de Lewandowski penaltıdan kaydetti.

Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🏆⚽ GOOLL! | Fransa'nın harika çocuğu yine sahne aldı! Mbappe çok şık vurdu, Fransa'yı rahatlattı. pic.twitter.com/n3gWdr2SAf — TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022

🏆⚽️ GOOLL! | NEFİS BİR GOL NEFİS! Mbappe şov yapıyor! Fransa çok rahat. pic.twitter.com/kSlSN7OVl5 — TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022